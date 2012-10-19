Герман скаржиться, що опозиціонери не прийшли з нею поїсти і помолитись

На це звернула увагу під час прес-конференції в офіційному прес-центрі Партії регіонів його керівник Ганна Герман.

Кажучи про парламентський молитовний сніданок, який пройшов цього тижня, Г.Герман зазначила, що «велике здивування, зокрема, у американської делегації, викликало те, що на цей сніданок не прийшли перші особи опозиції - ті, хто були на подібному сніданку у Президента США, і хто заявляли, що вони готові до взаєморозуміння, до пошуку компромісів і до того, щоб слухати і молитися разом з усіма, не ділячись на владу і на опозицію. Але вони не прийшли вчора. І високі представники американського істеблішменту були здивовані і розчаровані, що вони не побачили лідерів опозиції на цій зустрічі, яка мала стати демонстрацією пошуку взаєморозуміння і компромісу». «От така була атмосфера», - додала вона.

«Але це був тільки другий сніданок в Україні, можливо, якщо їх буде більше, то тоді ми не говоритимемо про політику, а просто молитимемося разом, вірити разом і разом шукатимемо взаєморозуміння в ім'я своєї країни», - резюмувала Г.Герман.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня відбувся молитовний сніданок «Місія християн у сучасному світі: «Обов'язок, Служіння, Любов».

У молитовному сніданку взяли участь народні депутати України, парламентарії зарубіжних країн, представники дипломатичних місій, релігійних і громадських організацій.

Звертаючись з вітальним словом до учасників молитовного сніданку, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що палко підтримує ідею проведення щорічних молитовних сніданків в українському парламенті.

«Молитися серцем, розумом і духом від українських політиків вимагає час, держава і народ. Три наріжні слова, які винесені у назву молитовного сніданку, - «Обов'язок, Служіння, Любов» - хіба це не найкращий покажчик для людини, християнина, політика у вірі, в житті, у родині, у державній і громадській діяльності? Тим більше у дні, коли передвиборні спілкування з людьми вимагають особливої правди, відвертості, небайдужості, зречення від лицемірства і припинення того, що зараз відбувається в Україні, - ярмарку політичного лицемірства», - сказав В.Литвин.