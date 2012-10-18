Герман - про «антигомосексуальний» закон: будемо шукати компроміси
Партія регіонів буде захищати стандарти, традиції, мораль свого виборця, всього українського народу.
Партія регіонів буде захищати стандарти, традиції, мораль свого виборця, всього українського народу. На цьому наголосила під час прес-конференції в офіційному прес-центрі ПР його офіційний керівник Ганна Герман.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде ПР й надалі боротися з пропагандою гомосексуалізму, Ганна Герман зазначила, що в цьому питанні ПР буде завжди дотримуватися того стандарту, який їй диктує інтерес українського народу. «І той стандарт не буде нам диктувати ніхто. А буде диктувати наш народ, наші люди», - наголосила політик.
«Ми дуже звикли до чужих стандартів - я не говорю в даному випадку лише про цю проблему. Я входжу до Міжнародного руху «Світ без нацизму», який задекларував боротьбу з будь-якими видами дискримінації людини. Тому я не говорю про цю проблему. Я говорю про стандарти. Про те, що ми - древня нація, древній народ, і в нас є право мати свої стандарти, свої традиції, свою мораль й уміти її відстоювати та захищати. І Партія регіонів буде захищати і відстоювати ті стандарти, про які буде просити її виборець, люди, які її підтримують, люди, які за нею голосують, які в неї вірять, і весь український народ - в тому числі», - зауважила керівник офіційного прес-центру ПР.
Вона також акцентувала увагу на тому, що «вчора була зустріч Президента з лідерами всіх українських церков і релігійних організацій. І всі представники церков одноголосно висловились з цього приводу».
«Безперечно, ми не можемо не враховувати світових стандартів. Ми будемо шукати компроміси, ми будемо шукати гармонію зі світовими стандартами», - зазначила політик.
«Але українці теж мають право на власні стандарти. І, може, прийде час, коли Європа буде дослухатися до українських стандартів, а не ми до їхніх», - резюмувала Ганна Герман.