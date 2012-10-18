Герман - про «антигомосексуальний» закон: будемо шукати компроміси

Партія регіонів буде захищати стандарти, традиції, мораль свого виборця, всього українського народу. На цьому наголосила під час прес-конференції в офіційному прес-центрі ПР його офіційний керівник Ганна Герман.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде ПР й надалі боротися з пропагандою гомосексуалізму, Ганна Герман зазначила, що в цьому питанні ПР буде завжди дотримуватися того стандарту, який їй диктує інтерес українського народу. «І той стандарт не буде нам диктувати ніхто. А буде диктувати наш народ, наші люди», - наголосила політик.

«Ми дуже звикли до чужих стандартів - я не говорю в даному випадку лише про цю проблему. Я входжу до Міжнародного руху «Світ без нацизму», який задекларував боротьбу з будь-якими видами дискримінації людини. Тому я не говорю про цю проблему. Я говорю про стандарти. Про те, що ми - древня нація, древній народ, і в нас є право мати свої стандарти, свої традиції, свою мораль й уміти її відстоювати та захищати. І Партія регіонів буде захищати і відстоювати ті стандарти, про які буде просити її виборець, люди, які її підтримують, люди, які за нею голосують, які в неї вірять, і весь український народ - в тому числі», - зауважила керівник офіційного прес-центру ПР.

Вона також акцентувала увагу на тому, що «вчора була зустріч Президента з лідерами всіх українських церков і релігійних організацій. І всі представники церков одноголосно висловились з цього приводу».

«Безперечно, ми не можемо не враховувати світових стандартів. Ми будемо шукати компроміси, ми будемо шукати гармонію зі світовими стандартами», - зазначила політик.

«Але українці теж мають право на власні стандарти. І, може, прийде час, коли Європа буде дослухатися до українських стандартів, а не ми до їхніх», - резюмувала Ганна Герман.

