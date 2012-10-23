Кличко: кількість «чорнухи» проти УДАРу досягла критичного рівня

З наближенням дня виборів кількість «чорнухи», у якій поливають брудом не лише лідера «УДАРу», а й кандидатів-мажоритарників від партії, досягла критичного рівня. Про це заявив Віталій Кличко під час зустрічі з мешканцями Дніпровського району столиці, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

В.Кличко зазначив, що політичні опоненти намагаються заплямувати репутацію «УДАРу» у будь-який можливий спосіб: випускають газети-одноденки з наклепницькими статтями, замовляють брудну антирекламу та навіть монтують відеоролики, у яких звинувачують кандидатів від «УДАРу» у злочинах. Однак, наголосив В.Кличко, «бруд до нас не прилипає, тому що люди бачать - ми ніколи не використовували брудні технології, ніколи не намагалися принизити гідність наших конкурентів, та не вишукували компромат. Натомість, наші політичні опоненти намагаються вилити на нас максимальну кількість бруду».

Так, зокрема, кандидата-мажоритарника Віктора Чумака, який представляє «УДАР» у виборчому окрузі №214 у столиці, звинувачують у нібито підготовці нападу на самого себе. У мережі вірусними методами розповсюджують наклепницьке відео, зняте начебто прихованою камерою. Опонентом В.Чумака у окрузі є сумнозвісний представник «молодої команди» екс-мера Києва Леоніда Черновецького Олесь Довгий. В.Кличко нагадав, що кияни добре пам’ятають про результати роботи мера Л.Черновецького та його «молодої команди». За його словами, «вони пограбували Київ», і «тепер знову рвуться до влади». В.Кличко закликав виборців не робити помилок і не допустити перемоги представника влади. «Говоріть зі своїми родичами, друзями, колегами. Нам потрібно об’єднатися та віддати свої голоси на користь представників демократичних сил, щоб унеможливити присутність висуванців нинішньої влади у новому парламенті», - заявив лідер «УДАРу».