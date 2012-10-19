Кличко обіцяє «у будь-якому разі» сформувати коаліцію з опозицією

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «УДАР» Віталія Кличка».

Зокрема, за словами авторів заяви, за тиждень до виборів проти партії «УДАР» розгорнулася особливо брудна і цинічна кампанія, кількість брехливої антиреклами сягнула критичної межі.

«Нам дуже прикро, що до цієї інформаційної війни і провокацій долучаються наші колеги по опозиції. Образливі коментарі і безпідставні звинувачення не додадуть нашій співпраці довіри, а нашим колегам – рейтингу і підтримки людей. Адже бруд не породжує чистоти», – зазначили в партії.

«УДАР» звертається до колег по опозиції не ставати на один рівень з Партією регіонів. «Якщо ви пропонуєте руку до співпраці, то чому в іншій тримаєте ножа? Ми давно запропонували відмовитись від взаємної критики і дотримувались цього протягом всієї кампанії. Адже розуміємо, що дії опозиції на взаємне знищення будуть вигідні тільки Партії регіонів», – йдеться в заяві.

Тому, за словами її авторів, «не слід витрачати сили і ресурси на боротьбу з «УДАРом», знищуючи своїх союзників в майбутньому парламенті».

«З нас не треба брати розписок і клятв. Ми дотримуємося свого слова і принципів. І розраховуємо на взаєморозуміння та повагу від колег по опозиції», - зазначили в партії.

«УДАР» ніколи не співпрацював з партією влади і не робитиме цього, а в будь-якому разі сформує коаліцію з демократичними силами», – наголошується в заяві партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 жовтня, Об’єднана опозиція «Батьківщина» та Всеукраїнське об’єднання «Свобода» підписали угоду про створення коаліції в новій Верховній Раді.

За словами голови Ради Об’єднаної опозиції Арсенія Яценюка, цією угодою чітко визначаються низка кроків та перелік законів, які демократичні сили будуть робити в новому парламенті.

Разом з тим лідер партії «УДАР» Віталій Кличко не прийшов на підписання угоди про створення коаліції, хоча його офіційно запрошували.

«Ми і офіційно відправляли цю угоду, і неофіційно відправляли… Це прикро, що з нами немає Віталія», - сказав А.Яценюк.