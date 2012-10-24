МВС каже, що жодна партія не подавала заявок на акції після виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк.

«Поки що офіційних заявок на проведення акцій у нас немає», - сказав В.Ратушняк.

Він повідомив, що з початку виборчого процесу до органів внутрішніх справ надійшло 721 повідомлення, пов’язане з його перебігом.

Серед загальної кількості найбільше повідомлень - про незаконну агітацію, зокрема, агітацію у не визначених органами самоврядування місцях, – 1164. Також серед них повідомлення, пов’язаних з хуліганськими проявами – 44, виявленням агітаційних матеріалів, виготовлених з порушенням законодавства – 464.

Крім того, за словами В.Ратушняка, надходили повідомлення про підкуп виборців – 290, крадіжки – 96, погрози фізичною розправою – 69, порушення виборчого законодавства – 49, нанесення тілесних ушкоджень – 30.

Заступник міністра також повідомив, що за результатами перевірок стосовно 241 особи складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення.