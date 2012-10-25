Охорона Балоги пішла на таран - йому заблокували дорогу чотири авто

Лідер «Єдиного Центру», міністр з питань надзвичайних ситуацій України, кандидат в народні депутати України по виборчому округу № 69 Віктор Балога звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки із заявою, в якій просить «негайно розслідувати застосування кримінальних методів у виборчій боротьбі» з боку провладного кандидата по виборчому округу № 70 Михайла Ланьо.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Єдиного Центру».

Як зазначається у зверненні В.Балоги до генпрокурора, 24 жовтня він «проводив зустрічі із виборцями Міжгірського району Закарпатської області на підтримку кандидата в народні депутати України по виборчому округу № 70 Олександра Кеменяша. Після закінчення заходів, під час повернення до м. Мукачевого, невідомими особами на 4 автомобілях було заблоковано дорогу, по якій я пересувався. Співробітники Управління державної охорони, які супроводжували мене, звернулися до невідомих осіб із вимогою звільнити проїзд. Натомість, із одного з автомобілів вийшла невідома особа, яка заявила, що зі мною хоче зустрітися кандидат в народні депутати від Партії регіонів по виборчому округу № 70 Михайло Ланьо, відомий як кримінальний авторитет на прізвисько «Блюк»».

За словами В.Балоги, «оцінивши ситуацію, співробітники УДО прийняли рішення розблокувати проїзд самостійно. Використавши свій автомобіль як таран охорона зіштовхнула з проїжджої частини один із автомобілів блокувальників та звільнила проїзд».

В.Балога просить «Генеральну прокуратуру України негайно провести розслідування зазначеного факту блокування та причетність до подій вищезазначеної особи».

В.Балога вважає, що «такі кримінальні методи виборчої боротьби дискредитують владу, ставлять під сумнів законність виборів до Верховної Ради України та підривають авторитет України як правової та демократичної держави».