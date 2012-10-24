Ештон і Клінтон закликали українську владу провести вільні вибори

Про це Г.Клінтон і К.Ештон пишуть у своїй статті, опублікованій сьогодні в американській газеті «New York Times».

За їх словами, за 21 рік незалежності Україна домоглася значного прогресу в реформуванні і модернізації країни. Україна також стала важливим партнером у вирішенні низки актуальних глобальних і регіональних проблем.

Вони підкреслюють, що й сьогодні Україна знаходиться на важливому етапі. «Багато хто з її сусідів у Центральній і Східній Європі показали всьому світу, що може бути досягнуто в плані демократизації та економічного процвітання. Україна має можливості зробити те саме. Важливі кроки тепер повинні бути зроблені українським урядом для реалізації повного потенціалу. Це особливо актуально, коли справа доходить до зміцнення демократичних інститутів для забезпечення поваги основних свобод. Парламентські вибори наприкінці цього місяця будуть важливим іспитом для цих інституцій», - пишуть Г.Клінтон та К.Ештон.

Вони зазначають, що на даний момент є деякі тривожні тенденції, що підтверджуються останніми проміжними доповідями місії зі спостереження за виборами Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

«Ми стурбовані повідомленнями про використання адміністративного ресурсу на користь правлячої партії та кандидатів від правлячої партії, а також труднощами, з якими стикаються українські ЗМІ. Крім того, ми стурбовані продовженням практики проведення Центральною виборчою комісією своїх засідань у закритому режимі та відсутністю представників деяких політичних партій в окружних і дільничних виборчих комісіях», - пишуть вони. Також їх турбують повідомлення про підкуп виборців.

Г.Клінтон та К.Ештон висловлюють жаль, що лідери опозиції через судові процеси, які не відповідають міжнародним стандартам, були позбавлені права участі у парламентських виборах. «Український уряд має вирішити ці вибіркові переслідування, в тому числі у справі колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та інших колишніх високопоставлених чиновників», - наголошують вони.

Г.Клінтон та К.Ештон очікують від Президента Віктора Януковича та його уряду вирішення цих проблем, особливо щодо права політичної участі у виборах та забезпечення вільного доступу до ЗМІ для всіх кандидатів. «Це момент, коли лідери України повинні виправдати надії своїх громадян», - підкреслили вони.

Зазначивши, що ЄС та Україна завершили переговори щодо угоди про асоціацію, Г.Клінтон та К.Ештон, водночас, наголошують, що Європейський Союз зможе рухатися вперед з таким амбіційним порядком денним лише за умови, якщо поважатимуться демократичні права українського народу, в тому числі свобода слова, свобода участі у політичному житті, свобода зібрання та свобода преси, якщо буде верховенство права.

«У наших спільних інтересах бачити Україну незалежною, процвітаючою і незворотньо демократичною, яка асоційована з Європейським Союзом. Ми хочемо глибших, взаємовигідних партнерських відносин з Україною і будемо продовжувати працювати задля того, щоб Україна в повній мірі реалізувала свій потенціал і зайняла своє місце серед сучасних демократій Європи», - наголошують вони.