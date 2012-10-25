Бекешкіна: Ми можемо піти на мирову з Королевською за однієї умови

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Бекешкіна заявила в інтерв’ю журналістам перед початком розгляду позову Н.Королевської у Господарському суді Києва.

«В історії соціології ще не було таких смішних речей, щоб політик подавав у суд на соціолога, на соціологічне дослідження. Тому логічним є те, щоб суд закрив це провадження. Я не розумію взагалі, як такий позов може подаватися», - сказала І.Бекешкіна.

На її думку, якщо суд не закриє провадження, то виникне дуже небезпечна ситуація: всі політики, які незадоволені своїми рейтингами, позиватимуться до соціологів; так само можуть чинити органи прокуратури, міліції, суди, банки і тощо.

«Тобто соціологія може бути знищена як така», - зазначила І.Бекешкіна.

Відповідаючи на запитання, яким чином можна вирішити спірне питання, що виникло між партією «Україна – Вперед!» та соціологами, вона сказала: «Ми могли піти на мирову угоду за однієї умови - людина (мається на увазі Н.Королевська – УНІАН) публічно вибачиться».

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».

Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».