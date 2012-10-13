Бекешкіна запропонувала Королевській їхати в офіс і рахувати анкети
Керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна готова показати лідеру партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевській всі анкети, які заповнювали респонденти в ході соціологічних опитувань, аби зняти всі її претензії щодо неправдивості даних про підтримку партії.
Про це І.Бекешкіна заявила в ефірі «Шустер Live» 12 жовтня.
Вона запропонувала Н.Королевській невідкладно взяти телеоператора з камерою і поїхати до офісу «Демініціатив».
«Дуже проста пропозиція – зараз беремо оператора і їдемо анкети дивитися всі разом. Немає проблем. Всі 2040 анкет - ми їх перерахуємо», - сказала І.Бекешкіна.
Вона назвала анекдотом позов команди Н.Королевської до соціологів через нібито неправдиві дані соціологічного опитування, згідно з якими «Україна – Вперед!» підтримують лише понад 2% виборців.
«Це якось смішно і схоже на анекдот», - сказала керівник фонду «Демініціатив».
У свою чергу Н.Королевська зауважила, що ці анкети І.Бекешкіна має надати в суді.
«Ви їх всі в суді надасте і все згідно судової процедури зробите», - сказала Н.Королевська.
За словами голови партії «Україна – Вперед!», вона не сприймає пропозицію І.Бекешкіної, «бо не потрібно зараз ночами та в студіях проводити вибори» та маніпулювати думкою громадян.
«Питання - не в наших рейтингах, питання - в маніпуляціях», - заявила Н.Королевська.
Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.
11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».
Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».