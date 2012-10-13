Бекешкіна запропонувала Королевській їхати в офіс і рахувати анкети

Про це І.Бекешкіна заявила в ефірі «Шустер Live» 12 жовтня.

Вона запропонувала Н.Королевській невідкладно взяти телеоператора з камерою і поїхати до офісу «Демініціатив».

«Дуже проста пропозиція – зараз беремо оператора і їдемо анкети дивитися всі разом. Немає проблем. Всі 2040 анкет - ми їх перерахуємо», - сказала І.Бекешкіна.

Вона назвала анекдотом позов команди Н.Королевської до соціологів через нібито неправдиві дані соціологічного опитування, згідно з якими «Україна – Вперед!» підтримують лише понад 2% виборців.

«Це якось смішно і схоже на анекдот», - сказала керівник фонду «Демініціатив».

У свою чергу Н.Королевська зауважила, що ці анкети І.Бекешкіна має надати в суді.

«Ви їх всі в суді надасте і все згідно судової процедури зробите», - сказала Н.Королевська.

За словами голови партії «Україна – Вперед!», вона не сприймає пропозицію І.Бекешкіної, «бо не потрібно зараз ночами та в студіях проводити вибори» та маніпулювати думкою громадян.

«Питання - не в наших рейтингах, питання - в маніпуляціях», - заявила Н.Королевська.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».

Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».