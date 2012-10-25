Позов Королевської до соціологів суд розглядатиме вже після виборів

Господарський суд Києва оголосив перерву до 8 листопада у засіданні з розгляду позову лідера партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевської до фонду «Демократичні ініціативи» та Київського міжнародного інституту соціології про спростування інформації щодо рейтингів підтримки партії, отриманих в результаті соціологічних опитувань.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином головуюча на судовому процесі суддя Оксана Марченко задовольнила клопотання сторони позивача, яка просила надати час для вивчення разом з членами партії «Україна – Вперед!» анкет респондентів.

У свою чергу представники відповідачів запропонували суду та своїм опонентам провести наукову експертизу методології соцопитування, яке є предметом оскарження в суді.

У відповідь представники позивача відповіли згодою, зауваживши, що для призначення такої експертизи необхідно вивчити анкети, за якими проводилось опитування.

Наступне судове засідання має розпочатись о 14.15 8 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».

Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».