ЗМІ: Арбузову пророкують прем'єрство, Тігіпку - крісло спікера

Партія регіонів готується змінити склад Кабінету міністрів. Про це пише Комерсант-Україна.

Глава парламентської фракції ПР Олександр Єфремов заявив, що кадрові перестановки в уряді відбудуться після виборів 28 жовтня і формування нової парламентської більшості у Верховній раді VII скликання.

Експерти стверджують, що відставка прем'єр-міністра Миколи Азарова відбудеться ще раніше. На думку політологів, питання про зміну прем'єра вже вирішене. "Микола Азаров не залишиться в Кабінеті міністрів після виборів. Його місце займе Арбузов (голова Національного банку). Відбудеться суттєве оновлення і омолодження складу уряду, і це станеться одразу після виборів, щоб старий парламент, більш залежний від влади, проголосував за призначення прем'єра" , - заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Слід зазначити, що раніше деякі експерти називали також кандидатом на цей пост міністра фінансів Юрія Колобова. Пан Карасьов вважає, що в разі призначення Сергія Арбузова главою уряду віце-прем'єр Сергій Тігіпко (N3 у виборчому списку Партії регіонів) і міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко (виборчий округ N12; Вінницька область) перейдуть працювати до парламенту. "Невідома доля Хорошковського (Валерій Хорошковський, перший віце-прем'єр). Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк швидше за все після виборів піде працювати головою Житомирської облдержадміністрації", - додав Карасьов.

У Партії регіонів поки відмовляються прогнозувати, хто займе місце Миколи Азарова, але підтверджують, що кадрові перестановки будуть. "Я не беруся говорити, відбудеться зміна прем'єр-міністра чи ні, згідно з Конституцією це питання вирішує президент, - заявив заступник голови парламентської фракції ПР Володимир Рибак. - У регіональному керівництві і уряді якісь зміни, безумовно, будуть, тому що є проблеми, є питання, які треба вирішувати, але ці зміни можуть бути точковими ".

Представники опозиції запевнили, що не будуть співпрацювати з владою заради посад в уряді. "Зрозуміло, що об'єднана опозиція ніколи не піде на союз з Партією регіонів. Зі зміною Азарова економічна політика уряду не зміниться", - заявив заступник глави парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій Соболєв. "Можна вже зараз сказати, що ми не бачимо жодних альянсів з Партією регіонів і комуністами - у нас різна ідеологія і різне уявлення про життя в країні", - сказала Ірина Геращенко (N6 у виборчому списку партії УДАР).

Кадрові перестановки в уряді можуть бути обумовлені й іншими причинами. Як відомо, 8 з 18 членів діючого уряду балотуються в Раду.

На думку експертів, більшість міністрів віддадуть перевагу посадам в уряді. "Крім Віктора Балоги, в парламенті, ймовірно, залишиться тільки Дмитро Табачник. Петро Порошенко буде вибирати, а інші міністри - такі як Борис Колесніков чи Сергій Тігіпко - захочуть працювати в Кабміні. У кризу бізнесмени намагаються триматися ближче до бюджету", - заявив президент центру "Український барометр" Віктор Небоженко.

У той же час одне з джерел у Партії регіонів допустило, що пана Тігіпка чекає велике парламентське майбутнє: він може бути висунутий ПР на пост голови Верховної ради, а пізніше й очолити партію. Втім, Олександр Єфремов учора визнав, що рішення про кандидатуру на посаду спікера буде приймати нова більшість.