Міліцію зобов'язали перевірити раптову «передвиборчу епідемію» в Києві

Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

У прокуратурі нагадали, що до одномандатного виборчого округу № 211 надійшли заяви жителів Голосіївського району столиці про те, що вони хворіють та бажають голосувати вдома.

Доручення про проведення перевірки правдивості офіційних документів направлено до Головного управління МВС України в м. Києві.

Як відомо, опозиційні кандидати по 211 округу заявили, що з 22 до 26 жовтня було подано близько 8 тисяч заяв про бажання голосувати вдома у зв'язку із хворобою. А це - майже 15% від усієї кількості виборців, які, згідно із соціологічними опитуваннями, мають намір прийти на вибори.