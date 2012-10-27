Міліцію зобов'язали перевірити раптову «передвиборчу епідемію» в Києві
12:02, 27 жовтня 2012Політика
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Прокуратура Києва зобов’язала столичну міліцію провести перевірку інформації щодо підроблення заяв виборців та довідок про стан їхнього здоров’я.
За 4 дні "захворіли" 15% виборців округу
Про це повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.
У прокуратурі нагадали, що до одномандатного виборчого округу № 211 надійшли заяви жителів Голосіївського району столиці про те, що вони хворіють та бажають голосувати вдома.
Доручення про проведення перевірки правдивості офіційних документів направлено до Головного управління МВС України в м. Києві.
Як відомо, опозиційні кандидати по 211 округу заявили, що з 22 до 26 жовтня було подано близько 8 тисяч заяв про бажання голосувати вдома у зв'язку із хворобою. А це - майже 15% від усієї кількості виборців, які, згідно із соціологічними опитуваннями, мають намір прийти на вибори.
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