На київському окрузі знайшли 2 тисячі фальшивих довідок для голосування вдома

Про це УНІАН повідомив кандидат у народні депутати в мажоритарному виборчому окрузі Микола Бабенко, який балотується за підтримки партії «Удар». За його словами, перші довідки виявили студенти на 42 виборчій дільниці, яка розташована в приміщенні студентського гуртожитку.

Як зазначив кандидат, наразі ним та його довіреними особами на виборчих дільницях округу виявлено близько 2 тисяч подібних довідок, на яких стоїть штамп Першої поліклініки Голосіївського району. При цьому практично всі довідки та заяви до них написані одними і тими ж особами.

За словами М.Бабенка, за фактом виявленого порушення подано відповідні заяви до правоохоронних органів.

Водночас, у прес-службі ВО «Свобода» УНІАН повідомили, що 24 жовтня майже на всі дільниці виборчого округу №211 у Києві почали надходити поштою листи (від 50 до 120 на одну дільницю) з проханням забезпечити голосування на дому. При цьому, за даними прес-служлби, заяви написано або одним почерком, або взагалі надруковано, а номери телефонів «заявників» не вказано. До «заяв» долучено фальшиві довідки з лікарень, де немає ані печатки лікаря, ані лікарні, а лише стоїть штамп «для довідок».

Деякі ДВК реєструють ці «заяви» або зобов’язують членів ДВК ходити по лікарнях і з’ясовувати, чи було виписано таку довідку, завантажуючи комісії безглуздою роботою, зазначили у «Свободі».