В Києві суд визнав незаконними дозволи ДВК на голосування вдома

Голосіївський районний суд міста Києва сьогодні прийняв рішення про протиправність дій членів дільничої виборчої комісії, які своїм рішенням узаконили голосування на дому 54-м заявникам на основі фальшивих заяв та медичних довідок.

Постанова суду стосується дій виборчої комісії №800014 у скандальному Голосіївському округу №211.

Як повідомляє Київський виборчий штаб ОО «Батьківщина», у судовоу засіданні було скасовано Постанову дільничної виборчої комісії, якою дозволялося раптово захворівшим виборцям голосувати вдома. Суд визнав, що всі 54 заяви написані однією рукою, вкладені в однакові конверти, а до заяв додані довідки неіснуючих лікарських установ, без зазначення дати видачі та прізвища лікаря.

«Постанова райсуду – перша ластівка у ситуації з масштабними фальсифікаціями на цьому окрузі. На черзі ще 85 постанов з 85 виборчих дільниць, які ми так само оскаржуємо. Це буде гаряча ніч, але ми сподіваємося встигнути до ранку отримати відповідні судові рішення» - заявив керівник Київського виборчого штабу ОО «Батьківщина» Юрій Одарченко.

Окрім цього суд виніс окрему ухвалу, якою зобов’язав прокуратуру Голосіївського району та окружну виборчу комісію розібратися у ситуації, що склалася. У штабі зазначають, що «вдавані хворі» скоро можуть опинитися перед необхідністю давати свідчення слідчим, які шукатимуть винних у масовій фальсифікації.

Наразі, ЦВК має вирішити питання щодо виборців, які вже внесені до списків голосуючих вдома, але судовим рішенням визнані такими, що підробили медичні довідки та втратили таку можливість.

Нагадаємо, що протягом 26 жовтня на всі виборчі дільниці Голосїївського виборчого округу №211 надійшли від 50 до 250 заяв виборців про бажання голосувати вдома. Заяви написані не власноруч, одним почерком, у медичних довідках зазначений діагноз ГРВІ.

Прес-центр Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина»