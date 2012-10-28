До Тимошенко трьома машинами привезли членів виборчої комісії і скриньку

Як передає кореспондент УНІАН, о 17.10 на територію медичного закладу заїхали три автомобілі(«Деу Ланос», «Волга», ВАЗ), в яких, за попередньою інформацією знаходяться члени виборчої комісії та пересувна урна.

Прихильники Ю.Тимошенко, які, незважаючи на дощ, протягом дня чергували поблизу Харківської лікарні, зустріли членів виборчої комісії вигуками «Юлі – волю!».

За словами заступника голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Ірини Єфремової, яка зараз присутня поблизу лікарні, вона буде наполягати на присутності спостерігачів у приміщенні, де голосуватиме Ю.Тимошенко.