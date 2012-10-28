Тюремники роблять таємницю з того, де і коли голосуватиме Тимошенко

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердило джерело в харківській лікарні.

«Тут вона буде (голосувати – УНІАН), тут», - сказав співрозмовник агентства.

У той же час начальник Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген Бараш відмовився телефоном надавати інформацію про час та місце голосування Ю.Тимошенко.

У прес-службі Управління ДПтСУ в Харківській області кореспондентові УНІАН сказали, що не володіють інформацією про можливе місце голосування екс-прем’єра.

У коментарі кореспондентові УНІАН захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко припустив, що його підзахисна буде голосувати в лікарні. «За моєю інформацією, поки тиша. Якщо її на 9:30 не вивезли, то навряд чи будуть вивозити. За моїми даними, вона поки знаходиться в лікарні, відповідно, й голосуватиме в лікарні. Але я ще раз наголошую, що в цій справі щось прогнозувати вкрай важко», - сказав він.

У той же час, за даними місцевих ЗМІ, близько 8:00 до Качанівської колонії пустили журналістів. Заступник голови спеціальної виборчої комісії у колонії Світлана Попова повідомила журналістам, що Ю.Тимошенко, хоч і числиться у виборчих списках виправного закладу, голосуватиме в лікарні. Їй привезуть переносну урну для голосування. С.Попова не повідомила час, коли до Ю.Тимошенко прибуде урна.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня прес-служба ДПтСУ заявила, що Ю.Тимошенко, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії і в цей час проходить курс лікування в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, голосуватиме за місцем перебування в день виборів 28 жовтня.

Прес-служба ДПтС роз’яснює, що засуджені до позбавлення волі особи голосують на спеціальних виборчих дільницях, які створюється в установах виконання покарань, на підставі картки засудженого (довідки), яка є документом, що засвідчує особу виборця.

Адресою виборця є адреса установи виконання покарань.

Списки виборців, що відбувають покарання у закладах пенітенціарної системи, складаються членами дільничної виборчої комісії на підставі інформації, наданої установою виконання покарань.

Засуджена Ю.Тимошенко включена до списку виборців по виборчій дільниці за № 631375.

«Керівництво Качанівської виправної колоні № 54 з офіційним листом звертатиметься до членів дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити право на голосування Ю.Тимошенко за місцем її перебування, незалежно від того, чи перебуватиме остання у ЦКЛ № 5 «Укрзалізниці», чи в установі виконання покарань», - йшлося в повідомленні.