Спостерігач від ICES: Деколи мені здається, що в Україні розгул демократії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в прес-центрі міжнародних спостерігачів.

За його словами, вчора спостерігачі від ICES бачили багато незнятої реклами. «Великі плакати було знято, а ось на рівні депутатів-мажоритарників були порушення», - сказав він.

Також, за його словами, було зафіксовано велике порушення на одній з виборчих дільниць в Житомирі, коли члена наглядової місії, депутата Європарламенту не пустили на відкриття виборчої дільниці.

«Голова комісії дуже довго шукав інструкції та сказав, що у нього не написане, що міжнародний спостерігач має право бути присутнім при відкритті виборчої дільниці. Ми у звіті напишемо номер дільниці, прізвище цієї людини, але це дуже дивне явище», - сказав А.Цинкер.

При цьому він також відзначив, що сьогодні на Хрещатику продовжували стояти намети «Батьківщини». «Це пряма пропаганда», - сказав він.

«Деколи мені здається, що в Україні розгул демократії, створювалися виборчі комісії, коли боялися образити будь-яку партію або список», - сказав він, додавши, що в багатьох країнах представники парламентських партій є постійними членами комісій.

А.Цинкер також відзначив, що дуже бурхлива боротьба йде на рівні штабів, а виборці поводяться спокійно. «У мене таке відчуття, що український народ розумніший за своїх політиків», - сказав він.

До місії спостерігачів від ICES входять 68 людей із 7 країн Європейського Союзу, США і Ізраїлю.