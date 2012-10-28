У Черкаській області побилися члени комісії
16:41, 28 жовтня 2012Політика
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У Черкаській області у місті Сміла сьогодні в перерві між засіданнями побилися члени окружної виборчої комісії №198 (м. Сміла) з приводу того, у кого мають зберігатися протоколи окружної комісії.
Як розповів кореспонденту УНІАН представник громадської мережі «ОПОРА» Сергій Варич, члени ОВК не могли поділити між собою протоколи комісії. Члени комісії намагалися вирвати протоколи один в одного. Вирішив цей конфлікт заступник голови ОВК Олег Петренко, який забрав собі протоколи на зберігання. Однак сварка продовжилась у залі засідань ОВК, коли представниця від «Руського блоку» Світлана Саприкіна намагалася вирвати з рук документи у голови окружної комісії Назара Лавріненка, щоб ознайомитися з ними.
Як зазначають в ГО «ОПОРА», це свідчить про те, що члени комісії та керівні органи не довіряють одне одному і бояться, щоб документи з ОВК нікуди не зникли.
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