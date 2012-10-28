У Черкаській області побилися члени комісії

Як розповів кореспонденту УНІАН представник громадської мережі «ОПОРА» Сергій Варич, члени ОВК не могли поділити між собою протоколи комісії. Члени комісії намагалися вирвати протоколи один в одного. Вирішив цей конфлікт заступник голови ОВК Олег Петренко, який забрав собі протоколи на зберігання. Однак сварка продовжилась у залі засідань ОВК, коли представниця від «Руського блоку» Світлана Саприкіна намагалася вирвати з рук документи у голови окружної комісії Назара Лавріненка, щоб ознайомитися з ними.

Як зазначають в ГО «ОПОРА», це свідчить про те, що члени комісії та керівні органи не довіряють одне одному і бояться, щоб документи з ОВК нікуди не зникли.