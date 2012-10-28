У Дніпропетровську лікарня спорожніла після виборів: пішло 400 «хворих»
У дніпропетровській міськлікарні №9 на виборчій дільниці №121/103 округу №25 відразу після голосування зі стаціонару пішли більш як 400 пацієнтів.
Про це журналістам повідомила довірена особа кандидата в депутати від ОО «Батьківщина» Максима Курячого Ігор Гець.
«26 жовтня до списків виборців за цією спецдільницею було включено 418 пацієнтів, зокрема, з інших областей України. З них проголосували 414 чоловік. О 16-й годині стаціонарні відділення лікарні №9 виявилися практично порожніми. Хворих тут немає. Керівництво лікарні відмовляється показувати всі стаціонарні відділення", - повідомив І.Гець.
За його словами, йдеться про застосування явного адміністративного ресурсу на виборах у лікарні №9.
«Могли б дотриматися видимості законності, залишивши включених у виборчі списки пацієнтів хоча б ще на одну ніч після виборів», - сказав І.Гець.
У прес-службі Дніпропетровського обласного штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» УНІАН також повідомили, що в Дніпропетровській області голосують психічно хворі люди, які перебувають у спецзакаладах.
Зокрема, в Іллінському психоневрологічному інтернаті Томаковського району області, за попередніми даними, в голосуванні взяли участь 120 психічно хворих пацієнтів.
«За словами спостерігачів, жалісливий медперсонал, контролюючи процес волевиявлення, наполегливо «рекомендував», здебільшого неадекватним пацієнтам, ставити заповітну «галочку» поряд із прізвищем кандидата-регіонала. Якщо пацієнт був не в змозі зрозуміти, що від нього потрібно, працівники психдиспансеру робили це за нього», - говориться в повідомленні прес-служби «Батьківщини».