Опозиція нарахувала уже більше тисячі порушень

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Юридичного управління центрального штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Павло Петренко.

«На даний момент ми вже зареєстрували понад 1 тисячу порушень», - сказав П.Петренко.

За його словами, «лідерами» є Одеська, Донецька, Дніпропетровська області та місто Київ. За словами П.Петренка, найбільш поширені порушення – це «каруселі» на дільницях, велика кількість людей, які хочуть голосувати на дому, підвезення виборців до дільниць.

Він також повідомив, що в місті Луганську було зафіксовано наявність чистих оригіналів бланків протоколів, які знаходилися на руках у 6 членів ДВК. «Це означає, що почали робити підрахунок голосів ще всередині дня», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, в який термін можуть відбутися судові процеси з оскарження результатів виборів на певних дільницях, П.Петренко наголосив, що це чітко встановлено законом і граничний термін до офіційного оголошення результатів виборів – 12 листопада.