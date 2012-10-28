Посол думає, що голосувати українцям у Росії завадив мокрий сніг

Кількість виборців, що проголосували в Російській Федерації на виборах до Верховної Ради України, становить 741 особу, з них приблизно 400 осіб – у Москві.

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України у Російській Федерації Володимир Єльченко у рамках прямого включення з Москви під час проекту «Виборча ніч 2012: перші враження, оцінки та коментарі» в інформаційному агентстві УНІАН.

«Виборча комісія підраховує голоси, явка виборців по всій Російській Федерації склала 741 особу, з них приблизно 400 осіб проголосували у Москві. Решта - у консульствах Єкатеринбурга, Новосибірська, Ростова-на-Дону та Нижнього Новгорода», - повідомив посол.

Він додав, що це майже такий самий показник, що й на минулих парламентських виборах. Коментуючи замалу кількість виборців, посол відзначив: «Погодні умови мали місце – мокрий сніг з дощем. А з іншого боку не працювало те, що в день голосування можна було записати себе в списки. Тож, люди не встигли вчасно подати заяви, або були невірно зорієнтовані».

За даними Федеральної міграційної служби, до Росії приїжджає не менш як 1 мільйон трудових мігрантів з України.

На консульському обліку у Росії перебувають 42 тис. українців.