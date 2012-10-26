В прес-центрі УНІАН розпочнеться унікальний проект – «Виборча ніч 2012: перші враження, оцінки та коментарі».

28 жовтня о 20.00 в прес-центрі інформаційного агентства УНІАН розпочнеться унікальний проект – «Виборча ніч 2012: перші враження, оцінки та коментарі».

Одразу після закриття виборчих дільниць та оголошення екзит-полів свої оцінки перебігу кампанії, що завершилась, самого виборчого процесу дадуть вітчизняні та міжнародні спостерігачі, провідні експерти, європейські політики та опозиційні кандати-мажоритарники. Вперше в Україні, за допомогою технології TelePresence в рамках проекту буде забезпечено телевізійний зв'язок у реальному часі з можливостю двобічного спілкування та ефектом віртуальної присутності іноземних спікерів.

Проект “Виборча ніч 2012” в УНІАН відбудеться за підтримки технічного партнера — компанії "Новітні Телекомунікації", який є першим в Україні оператором послуг на основі технології TelePresence (за допомогою технології TelePresence забезпечуються переговорні процеси з ефектом присутності та одночасним підключенням до 16 країн світу).

Програма заходу:

20:05 - перегляд прямої трансляції оголошення результатів екзит-полів

20:15 – виступ голови Комітету виборців України Олександра Черненко з інформацією щодо попередньої оцінки перебігу виборів

20:45 - пряме включення з Москви за допомогою технології TelePresence. Посол України в Російській Федерації розповість про організацію голосування за кордоном.

21:00 - кандидати у народні депутати України від опозиційних сил щодо перебігу виборів та складнощів цьогорічної кампанії

22:10 – як вплинуть вибори і їх результат на відносини України зі світом? Представники ПАРЄ – Луїс Фрага, Іспанія та Анна Чурдова, Чехія (віце-президент ПАРЄ 2008-2010)

23:00 – підсумок Кампанії-2012 та її результатів і наслідків для України від міжнародних спостерігачів ENEMO

23:30 - заплановано пряме включення з Брюселя за допомогою технології TelePresence. Спеціальний кореспондент УНІАН у Брюсселі Сергій Воропаєв – про те, як обговорюють перебіг українських виборів європейські політики та журналісти, як прогнозують подальший розвиток стосунків України з ЄС в залежності від результатів голосування

00:00 – підсумки, результати, порушення виборчого права під час парламентської кампанії – оцінка громадянської мережі «ОПОРА»

00:30 – Мет Роянські (фонд Карнегі) на прямому включенні з Вашингтону дасть заокеанський погляд на виборчу кампанію в Україні за допомогою технології TelePresence

Також очікуються виступи Алекса Міллера, віце-спікера Кнессету Ізраїля, та Джона Віттіндейла, голови Комітету з питань культури та ЗМІ Парламенту Великобританії.

Акредитація на всі заходи виключно для журналістів за редакційними посвідченнями.

Про можливі зміни буде повідомлено додатково.

Контактний телефон прес-центру (044) 279-35-23.