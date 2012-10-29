У ПР заявляють, що у Донецьку опозиція кричала на вулиці о третій ночі

Конфліктні ситуації на виборчих дільницях у Донецьку №141702 та 141686 були спровоковані опозицією.

Про це заявила кандидат у народні депутати від Партії регіонів по мажоритарному округу №42 Тетяна Бахтєєва, повідомляє «Українська правда» з посиланням на її прес-службу.

"Вони влаштовують провокації для того, щоб повністю дискредитувати вибори. Вони розуміють, що програли і намагаються таким-то чином виправдати свою поразку, імітують неіснуючі порушення виборчого законодавства", - вважає кандидат.

Вона заявила, що під час проведення виборчої кампанії всім учасникам були надані рівні можливості для агітації.

Зокрема, зазначила Т.Бахтєєва, і "УДАР", і Об'єднана опозиція "проводили мітинги на центральній площі Донецька, всім був забезпечений рівний доступ до ЗМІ і рекламних площин, всі могли проводити зустрічі з виборцями, щоб пояснити свою програму".

"Вони вночі прийшли на дільницю, стали вимагати, щоб їх допустили до підрахунку голосів, шуміли, заважали людям, будинки яких знаходяться поруч з виборчими дільницями. Всіляко порушували громадський порядок, чинили фізичний вплив на тих, хто закликав їх припинити протиправні дії", - заявила кандидат.

Т.Бахтєєва вважає, що з усіма аналогічними правопорушенням необхідно розбиратися в правовому полі. При цьому вона не виключила, що якщо ініціаторів провокацій не зупинити, то вони можуть влаштувати провокації і на інших дільницях.

"Йде підрахунок голосів, в комісіях працюють представники різноманітних партій. Якщо відбуваються інциденти між ними - це інше питання, але кричати на вулиці в три години ночі - такого ще не було", - додала Т.Бахтєєва.

Вона припустила, що, почавши провокації на виборчій дільниці №141686, ті ж самі люди потім їх продовжили на дільниці №141702. "Швидше за все, вони приїжджі", - додала депутат.

Вона також стверджує, що «швидку» допомогу викликали помилково, під приводом, що одній з жінок на дільниці стало зле. Однак цю інформацію ані голова комісії, ані заступник голови не підтвердили.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі донецького обласного штабу партії «УДАР» заявили, що на виборчій дільниці № 141686 (округ № 42) голова комісії помітила спроби членів комісії підробити підписи виборців на бюлетенях. Після того як вона спробувала припинити порушення, до дільниці під'їхали близько 30 молодих людей, оточили й заблокували дільницю. Голова комісії повідомила про це міліції, проте міліціонери, прибувши на місце події, оточили будівлю.

За даними «УДАРу», голові комісії стало зле, викликали «швидку» допомогу, але лікарів не пускали у приміщення дільниці. В партії повідомили, що «лише о 3.45 членам окружної виборчої комісії вдалося добитися звільнення людей й госпіталізувати голову комісії».