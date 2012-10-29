Голова місії ENEMO: ми фіксували «каруселі», роздачу подарунків і непрямий підкуп

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

Минула виборча кампанія, на думку голови місії ENEMO в Україні, в гірший бік відрізняється від кількох попередніх виборів до Верховної Ради.

«Остаточні оцінки давати рано, оскільки на цей момент не відбувся підрахунок голосів, а від того, як він проводиться, багато що залежить. Тому наша перша попередня оцінка буде готова тільки у понеділок у другій половині дня», - сказав П.Новотни.

Оцінюючи тільки день голосування, він повідомив, що спостерігачі з різних регіонів повідомляли про проблеми - є інформація про купівлю голосів, про використання технології "каруселі".

«Мої колеги фіксували випадки, коли члени комісій видавали не два бюлетені, а тільки один. Ми знаємо про використання зникаючого чорнила в кабінках для голосування, про організоване підвезення виборців на дільниці. Але нам ще потрібно уточнити рівень поширеності цих порушень і оцінити, наскільки вони вплинули на процес», - зазначив П.Новотни.

Щодо масового голосування громадян вдома він сказав: «Так, я особисто зіткнувся з цією проблемою в Києві. Я також побував в одному із столичних судів — Шевченківському районному — там було близько 60 осіб, які скаржилися, що їх через це не виявилося у виборчому списку. У деяких при собі були навіть запрошення на голосування, які прийшли поштою. Але суд відповідно до закону не може включити виборця у список в день голосування».

При цьому П.Новотни наголосив, що в нього немає зведених даних за всіма областями, чи було голосування вдома загальноукраїнською проблемою, але нагадав, що як і в проміжних звітах ENEMO, серед головних порушень були підкуп і вручення подарунків виборцям.

За його словами, і в день голосування «спостерігачі ставали свідками роздачі грошей біля виборчих дільниць, вони бачили, як люди на вулиці, тобто поза дільницею, обмінювалися бюлетенями». «Як я вже говорив, ми фіксували "каруселі". Нам потрібно оцінити вплив цих проблем на результат у день голосування. Але якщо говорити про попередній період, то я можу констатувати, що роздача подарунків і непрямий підкуп були проблемами, які дуже часто зустрічалися”, - наголосив голова місії.

Він зазначив, що це не перша кампанія, коли ENEMO спостерігає за виборами в Україні. «У 2006-2007 роках, наприклад, у передвиборний період було набагато менше порушень, аніж ми зафіксували у 2012 році. Проблеми, які ми відзначали тоді, були поодинокими. Запровадження змішаної системи дало додаткову можливість для купівлі мандатів у мажоритарних округах. За пропорційної системи, яка діяла у вас у 2006-2007 роках, зовсім не було системних порушень», - сказав П.Новотни і наголосив: «Наразі виглядає так, що й у день виборів у вас фіксується більше проблем, аніж це було на виборах 2006-2007 років».