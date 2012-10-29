У США готуються до урагану: закриті школи, держустанови, фондова біржа

Міністерства, відомства і агентства США, розташовані у Вашингтоні, не працюватимуть у понеділок через ураган "Сенді", що насувається на регіон, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на управління кадрової служби Білого дому.

"Офіси держустанов, розташовані у Вашингтоні та околицях, не працюватимуть у понеділок. Співробітникам ненадзвичайних сфер і служб буде надано адміністративний відгул. Службовці надзвичайних відомств і служб вийдуть на роботу, якщо інше не буде наказано їх керівництвом", - зазначається у розпорядженні управління.

Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), що розташована в низовинній частині Манхеттена, у понеділок теж буде закрита.

Торги проводитимуться електронним методом, однак не на майданчиках біржі, що розташована в зоні можливого затоплення на Уолл-стріт. У понеділок в Нью-Йорку також не працюватиме громадський транспорт, скасовано заняття в школах.

Це перший випадок закриття біржі після урагану "Глорія" в 1985 року. Біржа NASDAQ, розташована на Таймс-сквер, має намір проводити у понеділок торги на своїх майданчиках, незважаючи на те, що в мегаполісі через погодні умови було оголошено надзвичайний стан.

Скасовані також усі засідання і зустрічі у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Закриття штаб-квартири може бути продовжене і на вівторок.

У Нью-Йорку у зв'язку з ураганом скасовані також заняття в школах, не працюватиме громадський транспорт, в районах поблизу океанських пляжів і в низинах оголошено обов'язкову евакуацію.

Синоптики обіцяють потужні ураганні вітри, повалені дерева і обриви ліній електропередачі. Усім жителям Нью-Йорка рекомендовано залишатися вдома.

Очікується, що "Сенді" досягне узбережжя США в ніч на вівторок за місцевим часом (ранок вівторка). За прогнозами синоптиків, найбільшою сила урагану буде у штатах Нью-Йорк, Коннектикут і Пенсільванія. На даний час ураган рухається зі швидкістю 17 кілометрів на годину в північно-східному напрямі, пориви супутніх вітрів сягають 120 кілометрів на годину. Жертвами "Сенді", який раніше обрушився на Кубу, Ямайку, Пуерто-Ріко і Багами, стали вже 65 осіб.