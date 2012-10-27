Ураган зніс 130 тисяч будинків на Кубі

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними місцевої влади, удар стихії завдав значних збитків інфраструктурі й сільському господарству, знищивши тисячі га насаджень, а також призвів до численних перебоїв у телефонному зв'язку та електропостачанні.

Жертвами "Сенді" на Кубі стали 11 осіб, зокрема одна дитина.

У постраждалих районах повним ходом йдуть ремонтні роботи, спрямовані, перш за все, на відновлення ліній електропередачі. На місце удару стихії прибули бригади робочих і фахівців з інших провінцій острова.

Хоча "Сенді" ще рано вранці в четвер залишив територію Куби, його вплив як і раніше відчувається в центральній частині острова, де йдуть потужні зливи. В зв'язку з цим у провінціях Сьєнфуегос, Вілья-Клара, Санкті-Спірітус і Сьєго-де-Авіла були оголошені штормові попередження.

Наслідки урагану також змусили владу країни відкласти другий тур виборів до муніципальних органів влади, намічений на 28 жовтня.

"Сенді" став першим ураганом, який цього року пройшов територією Куби. Незважаючи на те, що над островом він посилився до другої категорії небезпеки за п’ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона, значних людських жертв вдалося уникнути завдяки злагодженим діям сил цивільної оборони. Загалом, із потенційно небезпечних районів було евакуйовано близько 320 тисяч осіб.