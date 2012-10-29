Євродепутати: українці можуть пишатися такими виборами

Депутат Європейського парламенту, спостерігач від організації Європейський центр геополітичного аналізу Даніел ван дер Ступ (Нідерланди) вважає, що парламентські вибори в України були чесними та справедливими.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це він сказав сьогодні на брифінгу в прес-центрі міжнародних спостерігачів у Києві.

«Загалом, порівнюючи з деяким західними державами, вибори в України були навіть краще організовані», - сказав євродепутат, наголосивши, що українці можуть пишатися такими виборами. За словами Д.ван дер Ступа, вибори продемонстрували, що країна рухається вперед.

У свою чергу євродепутат Войтех Минар (Чехія) зазначив, що за декілька місяців почав спостерігати за підготовкою парламентських виборів в Україні. Відвідавши виборчі комісії, помилок він не побачив, все, за його словами, відбувалось згідно з чинним законодавством України.

Також депутат Європарламенту Нік Гріффін (Велика Британія) зазначив, що результати його спостереження свідчать про проведення в Україні вільних і демократичних виборів. «Система їх проведення була навіть більш прозора і справедлива ніж та, з якою я знайомий у Великій Британії», - підкреслив євродепутат .

Учасники брифінгу позитивно оцінили проект із розміщення на виборчих дільницях веб-камер, присутність представників ЗМІ. Окрім того, спостерігачі особливо наголосили на спокійній атмосфері на дільницях.