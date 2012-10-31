Київ уже точно знає імена восьми своїх депутатів (список)
На 8 з 13 округів Києва опрацьовано 100% протоколів.
Як повідомляє сайт ЦВК, станом на 15.30 підсумки виборів народних депутатів підбито на таких округах:
№212, переможець – представник ВО «Батьківщина» Віталій Ярема;
№213, переможець – представник ВО «Батьківщина» Володимир Яворівський;
№215, переможець – представник ВО «Свобода» Андрій Іллєнко;
№217, переможець – представник ВО «Батьківщина» Олександр Бригинець;
№218, переможець – представник ВО «Батьківщина» - Володимир Ар’єв;
№219, переможець – представник ВО «Батьківщина» Володимир Бондаренко;
№220, переможець – представник ВО «Батьківщина» Олександр Чорноволенко;
№221, переможець – представник ВО «Батьківщина» Леонід Ємець.
Водночас, досі рахують голоси на округах:
№211, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Сергій Терьохін, опрацьовано 86,04% протоколів;
№214, де лідирує представник партії «УДАР» Віктор Чумак, опрацьовано 88,88% протоколів;
№216, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Ксенія Ляпіна, опрацьовано 98,64% протоколів;
№222, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Дмитро Андрієвський, опрацьовано 96,55% протоколів;
№223, де лідирує самовисуванець Віктор Пилипишин, опрацьовано лише 72,27% протоколів.