Київ уже точно знає імена восьми своїх депутатів (список)

На 8 з 13 округів Києва опрацьовано 100% протоколів.

Як повідомляє сайт ЦВК, станом на 15.30 підсумки виборів народних депутатів підбито на таких округах:

№212, переможець – представник ВО «Батьківщина» Віталій Ярема; №213, переможець – представник ВО «Батьківщина» Володимир Яворівський; №215, переможець – представник ВО «Свобода» Андрій Іллєнко; №217, переможець – представник ВО «Батьківщина» Олександр Бригинець; №218, переможець – представник ВО «Батьківщина» - Володимир Ар’єв; №219, переможець – представник ВО «Батьківщина» Володимир Бондаренко; №220, переможець – представник ВО «Батьківщина» Олександр Чорноволенко; №221, переможець – представник ВО «Батьківщина» Леонід Ємець. Водночас, досі рахують голоси на округах: №211, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Сергій Терьохін, опрацьовано 86,04% протоколів; №214, де лідирує представник партії «УДАР» Віктор Чумак, опрацьовано 88,88% протоколів; №216, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Ксенія Ляпіна, опрацьовано 98,64% протоколів; №222, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Дмитро Андрієвський, опрацьовано 96,55% протоколів; №223, де лідирує самовисуванець Віктор Пилипишин, опрацьовано лише 72,27% протоколів.

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