Київ уже точно знає імена восьми своїх депутатів (список)

15:58, 31 жовтня 2012
Політика
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На 8 з 13 округів Києва опрацьовано 100% протоколів.

Члени виборчої комісії. Вибори

Як повідомляє сайт ЦВК, станом на 15.30 підсумки виборів народних депутатів підбито на таких округах:
№212, переможець – представник ВО «Батьківщина» Віталій Ярема;

№213, переможець – представник ВО «Батьківщина» Володимир Яворівський;

№215, переможець – представник ВО «Свобода» Андрій Іллєнко;

№217, переможець – представник ВО «Батьківщина» Олександр Бригинець;

№218, переможець – представник ВО «Батьківщина» - Володимир Ар’єв;

№219, переможець – представник ВО «Батьківщина» Володимир Бондаренко;

№220, переможець – представник ВО «Батьківщина» Олександр Чорноволенко;

№221, переможець – представник ВО «Батьківщина» Леонід Ємець.

Водночас, досі рахують голоси на округах:

№211, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Сергій Терьохін, опрацьовано 86,04% протоколів;

№214, де лідирує представник партії «УДАР» Віктор Чумак, опрацьовано 88,88% протоколів;

№216, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Ксенія Ляпіна, опрацьовано 98,64% протоколів;

№222, де лідирує представник ВО «Батьківщина» Дмитро Андрієвський, опрацьовано 96,55% протоколів;

№223, де лідирує самовисуванець Віктор Пилипишин, опрацьовано лише 72,27% протоколів.

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