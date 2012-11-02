Мельниченко розповів, як записував Кучму і навіщо приїхав в Україну

Мельниченко каже, що машини, які його переслідують, змінюються - всього їх екс-майор нарахував з десяток, пише Сегодня.

Відповідаючи на питання, навіщо він повернувся в Україну, Мельниченко сказав: «Хочу, щоб, нарешті, через суд дали оцінку моїм діям. Наполягаю, щоб судовий процес був відкритим».

З приводу 2 млн доларів, нібито переданих йому з проханням мовчати про справу Гонгадзе від Леоніда Кучми, екс-майор сказав, що вони існують, він знає, де вони знаходяться з 2004 року, має до них доступ. Якщо на майбутньому суді вони будуть затребувані як речовий доказ, то Мельниченко їх забере і представить Феміді.

Мельниченко збирається передати прокуратурі записи, щодо вбивства Щербаня.

«Вони є, там мова йде про оплату вбивства», - підтвердив екс-майор.

Мельниченко каже, що не приховує записуючі пристрої. За його словами, диктофони, пульт дистанційного керування, оригінальні чіпи з записами вже 4 роки знаходяться в ГПУ.

Інший пульт (управління телевізором), в який був вмонтований «жучок», за допомогою якого Мельниченко слухав і записував розмови президента в режимі он-лайн - у ФБР США.

Мельниченко розповів, що двома диктофонами він записував у кабінеті Кучми, одним, без дистанційного керування - в обідньому залі на 2-му поверсі.

«Я приходив за 40 хвилин до прийому їжі, включав його (на 2-3 години запису), клав на антресолі вбудованої шафи і йшов. Потім забирав», - каже Мельниченко. На трапезах звичайно були присутні Леонід Кучма, Володимир Литвин, іноді Іван Плющ, Євген Марчук та інші.

Нагадаємо, що Мельниченко допитується як обвинувачений слідчими СБУ за «своїми» епізодами (розголошення держтаємниці, перевищення службових повноважень, підробка документів), а також співробітниками ГПУ - як свідок у справі про вбивство Гонгадзе, у справі можливої ​​причетності Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня та деяких інших.