Мельниченко підозрює, що на нього готують замах

Відповідну заяву М.Мельниченка кореспонденту УНІАН озвучив адвокат екс-майора Микола Неділько.

За словами М.Неділька, вчора після звільнення з-під варти М.Мельниченко помітив стеження за автомобілем, в якому він знаходився разом із наданою йому охороною.

При цьому, зазначив адвокат, М.Мельниченко запам’ятав номери транспортних засобів, які, на його переконання, «вели його автомобіль» і, перевіривши ці номери по базі ДАІ, з’ясував, що окремі з них взагалі не існують, а окремі закріплені за іншими транспортними засобами.

За словами М.Неділька, враховуючи ці факти, його клієнт звернувся з офіційною заявою до генерального прокурора України з вимогою дати доручення відповідним правоохоронним структурам і з’ясувати, що це за автомобілі, які особи в них знаходяться, хто і з яких підстав давав команду стежити за ним.

В іншому випадку, підкреслив М.Неділько, М.Мельниченко залишає за собою право, не дивлячись на надані ним суду зобов’язання, залишити територію України, оскільки вважає, що існує реальна загрозу його життю, так само як це було рік тому, у зв’язку з чим він був змушений виїхати з України.

При цьому адвокат надав агентству номера автомобілів, які їздили за автомобілем М.Мельниченка: «Шкода Фабія», срібнометалевого кольору, номер АА6148АТ, «Деу Ланос» сріблястий, номер АА1057АМ).

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся із США в Україну і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

За даними прес-центру СБУ, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробленні документів й перевищенні службових повноважень.

3 серпня М.Мельниченка було затримано в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу. 14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в'язниці у Неаполі.

26 жовтня Шевченківський районний суд Києва звільнив М.Мельниченка під заставу в 76,5 тис. грн.