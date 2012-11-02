У Первомайську Москаль забрав у «Беркута» протоколи і повернув їх в ОВК (відео)

Як повідомляє novosti-n.mk.ua, після того як представників виконавчої служби, які винесли протоколи з ОВК № 132, заблокували в автобусі, з'явилися відомості про те, що міліціонери знищують документи прямо в автобусі.

Народний депутат України Геннадій Москаль спробував пройти до автобуса, щоб перешкодити знищенню протоколів, але «Беркут» його не пропустив. Однак активісти, які прийшли відстоювати свій вибір, змогли розірвати кільце оточення і завели Москаля в автобус.

Народний депутат деякий час спілкувався з представниками виконавчої служби, потім вийшов і оголосив протестувальникам, що документи в порядку, їх ніхто не палить.

Геннадію Москалю вдалося забрати протоколи і занести їх назад в будівлю, де засідає ОВК.