Опозиція: Оточені 5-ма КамАЗами беркутівці в автобусі знищують протоколи ДВК (відео)

Сьогодні вночі співробітники виконавчої служби за допомогою бійців спецпідрозділу «Беркут» винесли з приміщення 132-го окружкому всі оригінали протоколів дільничних комісій, однак люди не дали їм поїхати із документами, перегородивши виїзд автобусу «КАМАЗами».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Фронт Змін", силовики проривалися з будівлі ОВК з боєм, є поранені.

Як відомо, в окрузі № 132, за попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. Через добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Травянка.

Напередодні ввечері до ОВК приїхав народний депутат від Партії регіонів Олександр Єгоров. Він запевнив усіх, що ПР не зацікавлена в цьому окремо взятому окрузі, а в тому, аби якнайшвидше були встановлені підсумки голосування, незважаючи на результати. Депутат закликав людей розходитися. Але люди не повірили, частина пішла відпочивати, частина залишилася охороняти ОВК.

Близько першої години ночі співробітники виконавчої служби у супроводі загону «Беркуту» приїхали на дільницю із рішенням суду про вилучення всіх оригіналів протоколів ДВК. Міліція їх пропустила, незважаючи на те, що бійці «Беркуту» залучаються тільки до спецоперацій, а в приміщенні ОВК не було ні озброєних людей, ні новин про замінування.

«Силовики змусили голову комісії, якого вони привезли із собою, за даними очевидців, силоміць, відкрити сейф і витягли звідти оригінали протоколів ДВК. Люди намагалися завадити їм, адже вилучення протоколів не було навіть законним чином оформленим. Народ забарикадував двері ззовні, проте «беркутівці» вибили їх і почали прориватися крізь натовп до автобусу. Вони били людей ногами й кийками. Їм на підкріплення прибігли люди у формі та міліція, які підключили до побиття простих громадян та застосували сльозогінний газ», - заявили у прес-службі партії.

«Беркутівці» завантажили коробки з протоколами в автобус, проте люди не дали йому вирушити. Спочатку громадяни оточили автобус, згодом йому шлях перегородили 5 «КАМАЗів», які у даний час тримають автобус в кільці.

Очевидці стверджують, що всередині автобусу бійці «Беркуту» знищують протоколи ДВК.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада у прес-службі ВО «Батьківщина» заявили, що судді Миколаївського окружного адміністративного суду незаконно винесли ухвалу, якою витребували від окружної виборчої комісії № 132 оригінали усіх протоколів ДВК в межах округу, заявляють у «Батьківщині».

Таке рішення було прийняте попри те, що відповідно до закону про вибори оригінали цих протоколів невідкладно після прийняття ОВК передаються до Центрвиборчкому. Окрім того, саме ОВК відповідає за їхнє збереження.

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