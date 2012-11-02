ЗМІ: Лазаренка в Америці знову затримали (доповнена)

Про це повідомив адвокат П.Лазаренка Деніел Горовиць газеті"КоммерсантЪ - Украина".

За його словами, після звільнення П.Лазаренка з каліфорнійської в'язниці Terminal Island його знову затримано у зв'язку з невизначеністю його статусу в США.

Очікується, що екс-прем'єр залишиться в ізоляторі в місті Сакраменто до тих пір, поки американська влада не ухвалить рішення про його легалізацію чи депортацію.

Як відзначає видання, у П.Лазаренка в США немає ні діючої візи (термін дії останньої завершився ще в 2000 році), ні статусу політичного біженця (у 1999 році екс-прем'єр подавав прохання про його надання, але через судовий процес, що почався, імміграційна служба США так і не ухвалила відповідного рішення).

Також повідомляється, що хоча у П.Лазаренка є нерухомість в США, тут живе дружина і як мінімум двоє його дітей, але і це не є достатнім юридичним приводом для перебування політика на американській землі, адже у нього сьогодні немає ні офіційно оформленої посвідки на проживання в Штатах, ні навіть діючого українського закордонного паспорта (термін дії цього документа обмежений 10 роками, а П.Лазаренко перебуває в США вже 13 років).

Тим часом, як сказав адвокат Д.Горовиць: «Мій клієнт одержав дозвіл на перебування у Сполучених Штатах, але на території ізолятора Імміграційної й митної поліції, де він подає прохання про те, щоб залишитися (у США як вільний громадянин —"Ъ") до вирішення питань, пов'язаних з його безпекою і можливістю його політичного вбивства".

Газета пише, що «згадка Д.Горовиця про небезпеку вбивства П.Лазаренка, очевидно, заснована на подіях 16 липня 1996 року, коли автомобіль тодішнього прем'єра постраждав від вибуху бомби, закладеної на шляху проходження його кортежу на Бориспільській трасі. Саме на цей епізод іммігрант Лазаренко посилався, намагаючись одержати притулок в США у 1999 році».

В імміграційній і митній поліції виданню уточнили, що П.Лазаренко вже в ізоляторі для мігрантів, розташованому в маленькому містечку Аделанто, в сотні кілометрів від Лос-Анджелеса. Залишаючись в ізоляторі, П.Лазаренко зможе спілкуватися не тільки з адвокатами і представниками влади, а й з рідними, близькими і просто знайомими. Зустріч з журналістами також дозволена - така можливість безпосередньо обумовлена правилами міграційного центру, причому дозволяється навіть відеозйомка особи, яка цікавить. Втім, П.Лазаренку буде надано право відмовитися від контакту зі ЗМІ.

Газета пише, що зараз захист П.Лазаренка уникає згадки про можливість одержання статусу біженця для свого підзахисного, наголошуючи, що його завданням є повернення до України, а не легалізація в США. При цьому цитує Д.Горовиця: "У нього немає ніякого статусу в США, і він не просить про надання йому будь-якого статусу, а лише про фізичний захист до тих пір, поки ситуація в Україні не нормалізується".

Газета відзначає: «Тим часом, іншого механізму захисту, крім надання статусу біженця, в США не існує і, очевидно, що саме це є метою команди ПЛазаренка. Альтернатива цьому одна - депортація українського громадянина з території Штатів. І те, що між Києвом і Вашингтоном немає договору про видачу підозрюваних, не стане цьому перешкодою, адже його можуть видворити не у порядку екстрадиції, а як нелегального мігранта».

«Втім, враховуючи нинішні відносини Вашингтона і Києва, не можна виключити і позитивну відповідь американської влади на прохання П.Лазаренка про надання йому притулку в Сполучених Штатах», - відзначає видання.