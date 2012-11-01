Лазаренко обдурив журналістів і вийшов з тюрми на кілька годин раніше

Сьогодні з американської в'язниці Terminal Island вийшов на свободу екс-прем'єр України Павло Лазаренко.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала кореспондент ТСН Олександра Мітіна, яка знаходиться у Лос-Анджелесі.

Екс-прем'єр фактично втік від журналістів. Вдалося взяти інтерв'ю у співробітника тюрми, який працює тут на теплопідстанціі.

Він повідомив, що Лазаренко поїхав о четвертій ранку для того, щоб не перетинатись із пресою, яка чекала на його появу з 7 ранку.

Фактично адміністрація пішла на безпрецедентний крок і відкрила ворота тюрми на чотири години раніше задля того, щоб забезпечити панові Лазаренку таку приватність. Співробітник тюрми також розповів, у яких умовах утримувався і чим займався Лазаренко за ґратами.

Як повідомляв УНІАН, П.Лазаренко очолював уряд України з червня 1996 по липень 1997 року. У 1998 році він став народним депутатом і очолив фракцію «Громада».

П.Лазаренко був заарештований у США в лютому 1999 року з панамським паспортом і провів у в'язниці в очікуванні процесу близько чотирьох років.

У червні 2003 року його випустили під заставу у розмірі 65 млн. доларів, проте 1 жовтня 2008 року екс-прем'єр вирішив повернутися до американської в'язниці, заявивши, що побоюється за своє життя.

П.Лазаренко у листопаді 2009 року був засуджений до 97 місяців ув'язнення за восьма пунктами обвинувачення – змова з метою відмивання коштів та відмивання коштів. Американська прокуратура звинувачувала П.Лазаренка у вимаганні, шахрайстві, перевезенні викрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів.

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що П.Лазаренко буде арештований щойно опиниться на території України.