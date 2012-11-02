Усенко-Чорна: Там, де був Беркут і сльозогінний газ, треба переголосовувати

Про це Ж.Усенко-Чорна повідомила УНІАН після завершення наради.

"Я не виключаю, що ми не будемо встановлювати результати в одномандатних округах, де результати встановлюються з "Беркутом", сльозогінним газом, тобто не у спосіб, передбачений законом. Я думаю, що у таких округах, де знищено виборчу документацію, необхідно проводити повторне голосування", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

За її словами, зараз Центрвиборчком продовжуватиме прийом протоколи з окружних виборчих комісій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ж.Усенко-Чорна закликала членів комісії припинити прийом протоколів та негайно втрутитися в ситуацію на кількох округах, де фальсифікують результати виборів, - №№132, 223, 94.

ЦВК оголошувало перерву у своєму засіданні до 12.00 для проведення наради щодо фальсифікації результатів виборів в окремих округах

Голови Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зареєстрував у ЦВК заяву про фальсифікацію результатів парламентських виборів у 132-му окрузі на Миколаївщині.

Крім того, за його словами, ЦВК має втрутитися у ситуацію в округах №№11, 14, 20, 93, 94, 99, 30, 194, 197, 211, 215, 216 і 223.