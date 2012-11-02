Силовики оточили будівлю окружкому у Первомайську (фото)

Як повідомляє місцеве видання НікВесті, до окружкому підтягнули навіть співробітників ППС та Державної служби охорони. «У шерензі стоять навіть люди зі званням підполковників», - відзначає видання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі співробітники виконавчої служби за допомогою бійців спецпідрозділу «Беркут» винесли з приміщення 132-го окружкому всі оригінали протоколів дільничних комісій, однак люди не дали їм виїхати з документами, перегородивши виїзд автобуса «КамАЗами».

У свою чергу, начальник управління по зв'язках з громадськістю МВС України Володимир Поліщук повідомив, що працівники спецпідрозділу «Беркут» були направлені в 132 окружком в Первомайську на Миколаївщині для перевезення виборчих бюлетенів до суду для перерахунку.

За його словами, про захоплення «Беркутом» окружкому говорити недоцільно. «Суд ухвалив рішення про перерахунок бюлетенів. Тому виконавці мали намір прийти і перевезти проблемні бюлетені і перерахувати їх у суді.

Фото nikvesti.com