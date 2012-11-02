Москаль стверджує, що регіонал вивіз з будівлі ОВК № 132 голову комісії
18:43, 02 листопада 2012Політика
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Народний депутат від Партії регіонів Сергій Майборода вивіз із будівлі окружної виборчої комісії № 132 голову цієї комісії, запевняє Москаль.
Москаль передає з місця події
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Геннадій Москаль.
За його словами, це сталося під час штурму приміщення комісії бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут».
«Вони вбігли до будівлі, збили з ніг людей, жінок, вкрали всю документацію», - повідомив Г.Москаль.
За його словами, невідомо, де в даний момент перебуває голова комісії разом із печаткою ОВК.
Як передає кореспондент УНІАН, у будівлі комісії перевернуто стільці, перекинуто шафи, розбито скло. За попередніми даними, під час штурму комісії бійцями підрозділу «Беркут» постраждало близько 10 чоловік.
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