Москаль стверджує, що регіонал вивіз з будівлі ОВК № 132 голову комісії

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Геннадій Москаль.

За його словами, це сталося під час штурму приміщення комісії бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут».

«Вони вбігли до будівлі, збили з ніг людей, жінок, вкрали всю документацію», - повідомив Г.Москаль.

За його словами, невідомо, де в даний момент перебуває голова комісії разом із печаткою ОВК.

Як передає кореспондент УНІАН, у будівлі комісії перевернуто стільці, перекинуто шафи, розбито скло. За попередніми даними, під час штурму комісії бійцями підрозділу «Беркут» постраждало близько 10 чоловік.