Москаль каже, що «Беркут» розгромив ОВК і побив людей - його теж (відео)

Про це УНІАН телефоном повідомив народний депутат України Геннадій Москаль, який перебуває на місці події.

Бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» розгромили приміщення окружної виборчої комісії № 132 у Первомайську Миколаївської області.

Про це УНІАН телефоном повідомив народний депутат України Геннадій Москаль, який перебуває на місці подій.

«Близько 50 осіб «Беркута» ввірвалися до приміщення ОВК, ногами вибили двері, розбили скло, побили людей, у тому числі й мене. Зокрема, ними командував заступник начальника Миколаївського УМВС Марчук», - сказав Г.Москаль.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент близько 40 бійців «Беркута» перемістилися в автобус поряд із будівлею комісії, але вхід до приміщення ОВК продовжують перегороджувати близько 30 співробітників міліції. Ще близько 20 осіб перебувають у приміщенні виборчої комісії. За їхніми словами, невідомо, як довго вони ще тут перебуватимуть.

Також біля будівлі комісії наразі залишаються близько 200 прихильників кандидата в народні депутати від ВО «Батьківщини» Аркадія Корнацького. Вони кричать «Ганьба!», «Юлі - волю!» і час від часу намагаються пройти до будівлі комісії.

В самій будівлі ОВК перебувають кілька членів комісії, а також народний депутат Геннадій Москаль. За його словами, голову ОВК № 132 вивів через чорний хід із будівлі один із депутатів від Партії регіонів.

Г.Москаль також повідомив, що опозиція намагалася подати заяву до прокуратури про події в ОВК, проте всі співробітники відомства були відсутні.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у депутати, самовисуванець Анатолій Пєшехонов, який посів за попередніми даними, передостаннє місце за результатами голосування в окрузі №132, звернувся до Миколаївського окружного адміністративного суду з позовом на дії ОВК, заявивши про «зникнення», за підсумками підрахунку, 40 голосів виборців, відданих за його кандидатуру (спочатку за даними ЦВК у А.Пєшехонова був результат 1147 голосів, потім цифра змінилася на 1107).

Суд ухвалив рішення витребувати у ОВК № 132 оригінали протоколів або їх копії для розгляду в суді під час розгляду позову кандидата по 132-у округу А.Пєшехонова.

У Первомайській виконавчій службі ухвалили рішення везти до суду оригінали. Представники опозиції заявили, що таким чином суд втручається у виборчий процес. Виник конфлікт, під час якого минулої ночі силовим шляхом бійці «Беркута» і судові виконавці намагалися доставити протоколи до суду.

Сьогодні ОВК №132 звернулася до суду з клопотанням про скасування ухвали про витребування протоколів для розгляду їх в залі суду.

Також сьогодні Миколаївський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про перерахунок голосів по округу №132 у залі суду.

За попередніми даними на сайті ЦВК після підрахунку 100% голосів, в окрузі №132 перемагав опозиційний кандидат Аркадій Корнацький. За добу дані на сайті змінилися на користь кандидата від Партії регіонів Віталія Травянка.