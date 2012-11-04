Зарубінський - опозиції: на місце тих, хто відмовився від мандату, прийдуть інші

Народний депутат України від фракції Народної партії, кандидат в депутати від Партії регіонів Олег Зарубінський заявляє, що в разі відмови від мандатів депутатів-мажоритарників від опозиції до парламенту замість них увійдуть ті, хто посів друге місце на виборах.

Про це депутат сказав сьогодні на «5-му каналі».

О.Зарубінський наголосив, що опозиційні сили мають право виступати з ініціативою щодо «обнулення» списків. У той же час, додав він, залишається питання, що робити з мажоритарниками, які перемогли від опозиції.

О.Зарубінський вважає, якщо мажоритарними-опозиціонери не приходять до парламенту, то ніхто не скасовує рішення, що вибори на цих округах відбулися.

«Немає питань – ваш Іваненко чи Петренко не хочуть бути в парламенті, але оскільки на одномандатних округах були інші кандидати, і вони здобули певну кількість голосів людей, то очевидно, той, хто посів друге місце, якщо вони хочуть, звичайно, має повне право бути в складі парламенту», - зауважив О.Зарубінський.