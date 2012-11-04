У Кличка теж задумались над ідеєю обнулити списки

В партії "УДАР" розглядають можливість проведення з'їзду партії та ухвалення рішення про відмову від партійного виборчого списку і висуванців, які перемогли у мажоритарних округах, та невизнання парламентських виборів. Про це заявив заступник голови "УДАРу", керівник виборчого штабу партії Віталій Ковальчук.

«Влада перетворила встановлення результатів цих виборів на фарс, небачений за своїм цинізмом. Волевиявлення людей повністю зневажають і відкрито ним нехтують. Таким чином, склад парламенту, який сьогодні намагаються протягнути, не відображатиме настроїв і запиту громадян. Ми йшли в парламент, щоб працювати, тому не братимемо участі у перетворенні Верховної Ради на декоративний орган Партії регіонів», - цитує Ковальчука прес-служба партії "УДАР".