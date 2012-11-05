На акцію біля ЦВК зі Львівщини виїхали 150 представників опозиції

Сьогодні вночі зі Львівщини до Києва вирушили 150 представників від Об‘єднаної опозиції «Батьківщина» та ВО «Свобода», які братимуть участь в акції протесту проти фальсифікацій на виборах до Верховної Ради, яка розпочнеться о 10.00 біля ЦВК на бульварі Лесі Українки, 1.

Про це повідомив УНІАН голова Львівської обласної ради, кандидат у депутати від ВО «Свобода» Олег Панькевич, який сьогодні також братиме участь в пікетуванні ЦВК.

О.Панькевич зазначив, що до Києва виїхали депутати-опозиціонери Львівської обласної ради, кандидати в народні депутати від опозиційних сил, а також партійці обласних осередків «Фронту змін», ВО «Батьківщина» та ВО «Свобода».

У коментарі агентству голова Львівського виборчого штабу ВО «Батьківщина» Степан Кубів, який також сьогодні вночі виїхав до Києва, зазначив, що 5 листопада біля будівлі Центральної виборчої комісії розпочнеться мітинг протесту проти фальсифікацій на виборах до ВР, „бо сьогодні влада нахабно фальсифікує вибори на округах, де перемагають опозиційні кандидати”.

„Для підробки результату на користь провладних кандидатів без суду та слідства скасовується волевиявлення десятків тисяч громадян, знищується виборча документація”, - зазначив він.

С.Кубів, як депутат обласної ради і голова фракції «Фронту змін», також заявив, що Львівська обласна рада „є і буде єдиним центром в області для консолідації демократичних сил для боротьби з диктатурою”.

«Всі демократичні сили, які входять в Об’єднану опозицію «Батьківщина», підтримують голову Львівської обласної ради Олег Панькевича як головного координатора, якому громада Львівщини довірила представляти та захищати її інтереси», - додав С.Кубів.

У свою чергу О.Панькевич зазначив, що „учасники пікетування готуються до того, що акція буде безстроковою, якщо влада надалі фасифікуватиме вибори”.