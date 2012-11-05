Опозиція заявляє про готовність визнати наступний парламент неповноважним

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Батьківщина", відбулося засідання Ради Об'єднаної опозиції "Батьківщина", учасники якого обговорили питання фальсифікацій під час підрахунку голосів та подальшої координації дій опозиційних сил.

За результатами засідання було ухвалено рішення разом з ВО "Свобода" та партією «УДАР Віталія Кличка» розпочати акції протесту під будівлею Центральної виборчої комісії.

Також Рада опозиції вирішила висунути до Президента Віктора Януковича, генерального прокурора Віктора Пшонки та Центральної виборчої комісії вимогу визнати законну перемогу кандидатів від Об'єднаної опозиції на округах №№ 11, 14 (Вінницька обл.), 94, 95 (Київська обл.), 99 (Кіровоградська обл.), 130, 132 (Миколаївська обл.), 194, 197 (Черкаська обл.), 211, 216 (м. Київ) та в тих округах, де відповідно до оригіналів протоколів з дільниць перемогли представники інших опозиційних сил - ВО "Свобода" та партії «УДАР».

Крім того, опозиція вимагатиме розглянути у Верховній Раді проект постанови про розслідування фактів фальсифікацій під час виборів та притягнути до відповідальності голів та членів дільничних і окружних виборчих комісій, суддів та силовиків, причетних до фальсифікації волевиявлення українських громадян, а також замовників цих злочинів, кандидатів в депутати від влади.

Також «Батьківщина» надасть країнам-членам Європейського Союзу, США, Канади, міжнародних місій спостерігачів вичерпну інформацію про факти фальсифікацій під час підрахунку голосів.

«У разі, якщо влада негайно не зупинить фальсифікацію виборчого процесу та незаконне привласнення мандатів, отриманих опозиційними кандидатами, Об'єднана опозиція "Батьківщина" готова визнати Верховну Раду України наступного скликання неповноважною та наполягатиме на проведенні дострокових президентських та парламентських виборів», - повідомили у «Батьківщині».