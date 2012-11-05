Опозиція під ЦВК вимагає віддати «відібрану перемогу» її мажоритарникам

Лідери Об'єднаної опозиції «Батьківщина» підготували спільний маніфест до ЦВК та Президента України Віктора Януковича з вимогою визнати перемогу опозиційних кандидатів у народні депутати в округах, де відбулись фальсифікації результатів голосування на користь провладних кандидатів, та з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності всіх причетних до противоправних дій з виборчими бюлетенями та протоколами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив сьогодні на спільному мітингу опозиції ЦВК.

За його словами, це перший мітинг під стінами ЦВК, яка повинна прийняти законне рішення – віддати перемогу опозиції, там де у неї відібрали голоси представники Партії регіонів.

«Ми підготували чіткий політичний маніфест з вимогою до ЦВК і Януковича, який кудись зник в останні дні, який має відповідати за все те беззаконня, яке відбувається при підрахунку, – визнати результат перемоги опозиційних сил, притягнути до кримінальної відповідальності всіх тих, хто підписував протоколи і крав голоси. І тоді ми працюватимемо в парламенті. Якщо в парламенті будуть ті, хто крав голоси, то такий парламент не є повноважним», - сказав А.Яценюк.

У свою чергу лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що українська влада вже побачила, що народ повстає проти неї і насамперед на тих територіях. які влада вважала своїми назавжди, зокрема в Одеській, Миколаївській та інших областях.

«Але щонайголовніше - ми їм Київ не віддали – ні в одному київському окрузі ця влада не перемогла і не переможе. Київ наш, Київ український і ніколи не буде під цією бандитською владою. А той, хто володіє столицею, – володіє Україною!», - наголосив О.Тягнибок.

За його словами, ЦВК не має визнавати результатів виборів в округах, де відбулися фальсифікації.

Лідер «Свободи» також зазначив, що створення у новообраній Верховній Раді тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів фальсифікацій на виборах буде для опозиційних партій справою «спільної честі – покарати тих, хто плює нам в душу, відбирає голоси».

На мітингу відсутній лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, хоча численні його прихильники присутні на площі перед будівлею ЦВК.

У заході бере участь близько 2 тисяч осіб.