Яценюк, Тягнибок та Кличко передали голові ЦВК вимоги опозиції

Голова ради об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок та лідер партії «УДАР» Віталій Кличко передали голові ЦВК Володимиру Шаповалу вимоги, ухвалені учасниками мітингу проти фальсифікацій результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно лідери опозиційних партій увійшли до зали засідання ЦВК, на якому продовжують приймати протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування на виборах народних депутатів 28 жовтня.

«Голова ЦВК погодився з нами зустрітися, і ми йому передамо вимоги», - сказав А.Яценюк.

Перед цим в інтерв’ю журналістам А.Яценюк заявив, що опозиція вимагатиме від В.Шаповала оголосити перемогу кандидатів у депутати від опозиційних партій, чия перемога в округах підтверджена офіційними протоколами.

«Ми провели політичні консультації – всі три лідери опозиційних сил з приводу подальшого плану дій. Зараз ми йдемо до Центральної виборчої комісії з переліком вимог. По-перше, встановити результати голосування і результатів перемог за опозиційними кандидатами на тих округах, де перемога підтверджена оригіналами протоколів дільничних виборчих комісій. Якщо фальшування дійшло до того, що протоколи дільничних комісій, де відсутні первинні дані і неможливе встановлення результату, ми вимагаємо у відповідних одномандатних округах оголосити повторні вибори. Ми вимагаємо від Президента Януковича і Генеральної прокуратури негайно порушити кримінальні справи за фактами фальшувань виборчого процесу», - сказав А.Яценюк.

Також опозиціонери ухвалили рішення продовжити безстрокову акцію біля ЦВК та провести мітинг о 18:00.

Крім того А.Яценюк повідомив, що прихильників опозиції, які їдуть у Київ з інших регіонів, не пускають співробітники ДАІ. «Їх зупиняють, переписують номера і не дають можливості заїхати до Києва. Ми звертаємось до всіх: «Не бійтесь, приїжджайте до Києва. Ми будемо боротися за нашу спільну перемогу», - зазначив А.Яценюк.