Єфремов сумнівається, що опозиція так легко здасть мандати

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи відповідну заяву представників опозиційних сил.

«Я юридично не бачу можливості. Перед тим, як робити якісь заяви, необхідно порадитись з юристом», - сказав О.Єфремов.

Він зауважив, що «обнуляти» списки до того часу, поки кандидати не стали депутатами, є великою дурницею. «Спочатку потрібно прийняти присягу, стати народним депутатом, а потім вже ухвалювати відповідне рішення за заявою кожного народного депутата. Тому я думаю, що наші колеги займаються більше самопіаром, ніж реальним вирішенням проблеми», - сказав О.Єфремов.

На тему: У ПР згадали 37-й рік

Крім того, О.Єфремов висловив сумнів, що депутати-мажоритарники від опозиції так легко погодяться на здачу своїх мандатів.

Більше того, додав О.Єфремов, опозиція вчиняє безвідповідально, говорячи про повторні вибори в умовах другої економічної кризи.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня один з лідерів опозиції Анатолій Гриценко запропонував Об`єднаній опозиції «обнулити» свої списки на знак протесту проти фальсифікацій на виборах.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» та ВО «Свобода» в цілому схвально сприйняли цю ідею і пообіцяли 5 листопада висловити свої позиції щодо «обнулення» списків.

В партії «УДАР» висловились за те, щоб рішення про «обнулення» списків було консолідованим всіма трьома опозиційними партіями, які увійшли до нового парламенту - «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу».

Ідею «обнулення» списків підтримали й деякі опозиційні кандидати, що перемогли у виборчих округах, в тому числі й переможець у 218-му окрузі (м.Київ) Володимир Ар’єв.