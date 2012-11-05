У ПР згадали 37-й рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

«Ми б підтримали створення ТСК, хоч на засіданні фракції ми це питання ще не розглядали, але я думаю, що його (питання про створення ТСК – УНІАН) можна підтримати, тому що нас теж хвилює, хто вносить сум'яття в цілому в нормальну виборчу кампанію на останній стадії, коли по мажоритарних округах ложка дьогтю додається в бочку меду, і цю ситуацію намагаються розпалити до межі», - сказав О.Єфремов.

При цьому він зазначив, що запропонований опозицією проект постанови з питання створення ТСК «викликає подив».

На тему: Литвин хоче відкоригувати постанову Яценюка про фальсифікації

За словами О.Єфремова, ті, «хто складали проект постанови, вони перебрали на себе функції карального органу». «Здається це занадто, коли в парламенті визначають вже прізвища, кого треба притягати до відповідальності, кого посадити, і за суддів ухвалюють відповідні рішення», - підкреслив лідер фракції ПР.

Він додав, що такий документ, крім усього іншого, є також тиском на правоохоронні органи і суди. «Здається навіть «трійки» свого часу, в 37-му році не займалися таким питанням, яким займаються ті люди, які склали проект постанови», - підкреслив О.Єфремов.

Лідер фракції ПР закликав всі політичні сили, у тому числі й самих «регіоналів», «закінчувати з'ясовувати стосунки». «Вибори пройшли, голоси треба підрахувати чесно, і перемогти повинні ті, кому люди віддали свою перевагу, а не за допомогою судових рішень», - сказав О.Єфремов.

Він закликав уже сьогодні закінчити виборчу кампанію і віддати відповідні документи до Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина», народний депутат Арсеній Яценюк вніс до ВР проект постанови щодо розслідування фактів фальсифікації результатів виборів.

Як зазначили в “Батьківщині”, те, що відбувається з підбиттям підсумків виборів у мажоритарних округах, де перемогу здобули представники опозиції, не можна назвати ні демократичними, ні чесними, ні прозорими виборами. “Провладні кандидати не хочуть змиритися з тим, що народ їх не підтримав, і не гребують нічим для фальсифікації виборів на свою користь – підкупом, залякуванням членів УВК і ОВК, пошкодженням бюлетенів і протоколів, побиттям людей, які прийшли захистити результати свого волевиявлення. Це відбувається в ОВК №№ 11, 14, 20, 93, 94, 99, 130, 132, 194, 197, 211, 215, 216, 223”, - заявляють у “Батьківщині”.

Опозиція вимагає від органів прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, всіх органів державної влади розслідувати факти підкупу, тиску, фальсифікації виборів, знищення виборчої документації в цих округах. У проекті постанови перераховано прізвища членів окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, голів обласних державних адміністрацій, представників органів внутрішніх справ і суддів, які причетні до фальсифікацій результатів виборів і спотворення волевиявлення українців.