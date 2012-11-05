Литвин розповів, коли може зібратися новий парламент

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

В.Литвин нагадав, що, відповідно до законодавства, ЦВК 12 листопада має підбити остаточні підсумки виборів.

За його словами, потім «протягом п’яти днів ті, хто не згоден, можуть звернутися до Вищого адміністративного суду, а протягом двох днів суд має розглянути ці скарги».

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«Не пізніше 20 листопада ЦВК має офіційно оприлюднити результати виборів в офіційних виданнях», - наголосив В.Литвин.

При цьому він додав, що «після цього народні депутати, які суміщають депутатські повноваження з роботою у виконавчих структурах, протягом 20 днів мають визначитись, де вони працюватимуть».

В.Литвин зазначив, що таким чином парламент може зібратися не раніше 10 грудня і не пізніше 17-19 грудня.