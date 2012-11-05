Литвин хоче відкоригувати постанову Яценюка про фальсифікації

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

За словами В.Литвина, він звернувся до низки профільних комітетів з проханням розглянути питання щодо можливості реєстрації відповідного проекту постанови. В.Литвин зауважив, що це пов’язано з тим, що у проекті документу містяться імперативні норми – визначається навіть, на який термін треба ув’язнити людей, які причетні до порушень законодавства.

«На п’яти сторінках прізвища людей, починаючи з голів обласних державних адміністрацій, правоохоронців до членів окружних виборчих комісій», - сказав В.Литвин.

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Крім того, додав спікер, проект постанови містить доручення Вищій кваліфікаційній комісії суддів ухвалити низку рішень щодо суддів, які, на думку авторів проекту постанови, допустили порушення присяги судді.

«Цілком очевидно, що треба приймати рішення, але дещо в іншому формулюванні. Можливо, треба створити тимчасову слідчу комісію, яка б повивчала ці факти», - сказав В.Литвин.

Голова ВР також додав, що парламент на фоні загального протистояння має продемонструвати витримку та об’єктивність.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада голова Ради об’єднаної опозиції «Батьківщина», народний депутат А.Яценюк вніс до ВР проект постанови щодо розслідування фактів фальсифікації результатів виборів.

Як відзначили в “Батьківщині”, те, що відбувається з підбиттям підсумків виборів у мажоритарних округах, де перемогу здобули представники опозиції, не можна назвати ні демократичними, ні чесними, ні прозорими виборами. “Провладні кандидати не хочуть змиритися з тим, що народ їх не підтримав, і не гребують нічим для фальсифікації виборів на свою користь – підкупом, залякуванням членів ДВК і ОВК, пошкодженням бюлетенів і протоколів, побиттям людей, які прийшли захистити результати свого волевиявлення. Це відбувається в ОВК №№ 11, 14, 20, 93, 94, 99, 130, 132, 194, 197, 211, 215, 216, 223”, - заявляють в “Батьківщині”.

Опозиція вимагає від органів прокуратури, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, всіх органів державної влади розслідувати факти підкупу, тиску, фальсифікації виборів, знищення виборчої документації в цих округах. У проекті постанови перераховані прізвища членів окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, голів обласних державних адміністрацій, представників органів внутрішніх справ і суддів, які причетні до фальсифікацій результатів виборів і спотворення волевиявлення українців.