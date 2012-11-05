ЦВК прийняла протоколи уже від 208 ОВК і оголосила перерву

Центральна виборча комісія прийняла виборчі документи від 208 з 225 окружних виборчих комісій та оголосила перерву у своєму засіданні до 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, у режимі засідання були оголошені результати голосування в окрузі № 20.

Зокрема, у виборчому окрузі № 20 (Горохів, Волинська область) Партію регіонів підтримали 14,92% виборців, "Батьківщину" – 41,86%, "УДАР" – 15,02%, КПУ – 4,71%, ВО "Свобода" – 16,98%. За мажоритарною системою переможцем став самовисуванець Сергій Мартиняк – 29,61% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний керівництвом комісії, деякі члени ОВК не підписали протокол.

Дані всіх оголошених на засіданні ЦВК протоколів збігаються з даними електронної системи "Вибори-2012". Голови ОВК також повідомляли про відсутність заяв та скарг, через які можна було б піддати сумніву результати виборів.

Таким чином, за станом на 14.30 5 листопада ЦВК прийняла паперові протоколи від 208 з 225 окружних виборчих комісій, створених для проведення виборів народних депутатів.