На вимогу Пилипишина на 11 дільницях перерахують голоси

У Києві окружна виборча комісія №223 ухвалила рішення провести перерахунок голосів на 11 виборчих дільницях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник партії «Свобода» Юрій Сиротюк.

Він сказав, що окружком ухвалив це рішення на пропозицію представника кандидата у депутати Віктора Пилипишина. За нього проголосували 11 членів комісії, проти - 4.

Як повідомляв УНІАН, раніше самовисуванець В.Пилипишин у суді вимагав, аби Центрвиборчком провів перерахунок голосів на 11 дільницях в окрузі №223.

Кандидат у депутати вимагає визнати бездіяльність окружної виборчої комісії, дозволити вилучення документації по цих 11 дільницях і провести перерахунок голосів у ЦВК.

Після перерви у судовому засіданні Київського апеляційного адмінсуду представник В.Пилипишина вкотре змінив позовні вимоги.

За словами його адвоката В’ячеслава Буяніна, вони просять вилучити всю виборчу документацію в ОВК і доставити її у ЦВК, і щоб представники окружкому здійснили повторний перерахунок голосів по цих 11 дільницях у приміщенні Центрвиборчкому, а також зобов’язати Центрвиборчком встановити результати виборів.

У свою чергу представники кандидата від ВО «Свобода» Юрія Левченка вважають, що це "рейдерські дії для того, щоб сторона Левченка не змогла підготуватись до засідання".

Один з трьох суддів, які ведуть засідання, запропонував зобов’язати В.Пилипишина з’явитися до суду, оскільки він "часто через телефон змінює вимоги".

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження голови окружної виборчої комісії № 223 (Київ, Шевченківський район) Юрія Литвишка (його кандидатура була подана партією «Братство»).

За словами заступника голови Центрвиборчкому Андрія Магери, "ЦВК встановила грубе порушення законодавства про вибори головою окружної виборчої комісії № 223".

Партія "Братство" запропонувала іншу кандидатуру на цю посаду. "Однак, розглянувши це подання, і враховуючи, що це абсолютно нова людина, я вважаю, що головою цієї комісії доцільно призначити призначати члена цієї комісії – Ольгу Гагаріну", - додав заступник голови ЦВК.

Округ № 223 залишається останнім з-поміж одномандатних округів, де досі не встановлено результати виборів.

В окрузі № 223 станом на 13:46 5 листопада опрацьовано 88,11% протоколів.

Як повідомляє сайт Центральної виборчої комісії, за Ю.Левченка проголосували 27,58% виборців, за В.Пилипишина - 27,55% виборців.